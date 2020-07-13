Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев вернулся в систему московского «Динамо», информирует официальный сайт клуба. 35-летний нападающий подписал однолетний контракт с красногорским «Динамо», выступающим в Высшей хоккейной лиге.
В минувшем сезоне Кокарев защищал цвета столичного «Спартака». В составе красно-белых форвард в общей сложности провёл 51 матч в сезоне, забросив три шайбы и сделав семь голевых передач. Всего в КХЛ Денис провёл 735 матчей и набрал 329 (118+211) очков при показателе полезности «+80».
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло четвёртое место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» со счётом 4-2, после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.
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