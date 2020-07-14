Сорокин — о ближайших планах: сейчас всё упирается в визу, плясать будем от этого

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал подписание контракта с клубом и нынешнюю ситуацию, из-за которой не сможет сыграть в плей-офф НХЛ этого сезона. При этом российский вратарь имеет право прибыть в расположении клуба на время плей-офф.
«Вся эта непонятная ситуация в связи с пандемией затянула процесс. К счастью, всё сложилось. Я подписал контракт с «Айлендерс». Первый шаг сделан. Но впереди много работы.
Моя реакция на то, что не могу играть прямо сейчас? Это не очень хорошо. Но если посмотреть с другой стороны, есть время адаптироваться к лиге, набрать форму, привыкнуть к бытовым условиям. С пользой провести время, планомерно и поэтапно подойти к новому сезону.
Я себя чувствую хорошо. Всё ведь идёт от головы. Можно провести время с большой пользой, поработать над слабыми сторонами. Добавить, сделать ещё лучше свои сильные стороны. Главное – подходить к этому с позитивным настроем и видеть пользу. А она в том, что есть время адаптироваться.
Мне всё будет в новинку. Надо познакомиться с ребятами по команде, привыкнуть к форме, вся бытовуха. Может, выставочные матчи будут раньше, стартует АХЛ – посмотрим. Ситуация в мире сложная, и ты просто не можешь что-то предсказывать. Мы живём одним днем.
Присоединюсь ли к команде на время плей-офф? Тут как скажет руководство клуба. Если надо лететь, то я полечу. Если скажут остаться, буду думать. Все-таки охота поехать, чтобы познакомиться с атмосферой внутри. На этом этапе от меня мало что зависит, и загадывать не могу. Сейчас всё упирается в визу, плясать будем от этого. Надеюсь, скоро всё сделаем», – цитирует Сорокина пресс-служба НХЛ.
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