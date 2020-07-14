Кирилл Капризов станет пятым российским хоккеистом за всю историю «Миннесоты»

13 июля российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Соглашение с бывшим игроком ЦСКА рассчитано на два сезона.

Как только воспитанник новокузнецкого хоккея дебютирует в составе «Миннесоты» в официальном матче НХЛ, Капризов станет пятым российским хоккеистом за всю историю «Уайлд». Рекордсменом клуба по матчам среди россиян является Андрей Зюзин (188 матчей).

Второе место занимает Сергей Кривокрасов с 63 встречами. Третье место занимает Максим Сушинский, проведший за «дикарей» 30 матчей. Четвёртым россиянином в истории «Миннесоты» является Андрей Назаров, сыгравший за клуб в двух матчах.

Первый год контракта форварда «сгорит» согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин сможет поехать на матч «Миннесоты» с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится после возобновления чемпионата, но не будет принимать участие в оставшихся матчах сезона.