Кирилл Капризов станет пятым российским хоккеистом за всю историю «Миннесоты»

13 июля российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Соглашение с бывшим игроком ЦСКА рассчитано на два сезона.
Как только воспитанник новокузнецкого хоккея дебютирует в составе «Миннесоты» в официальном матче НХЛ, Капризов станет пятым российским хоккеистом за всю историю «Уайлд». Рекордсменом клуба по матчам среди россиян является Андрей Зюзин (188 матчей).
Второе место занимает Сергей Кривокрасов с 63 встречами. Третье место занимает Максим Сушинский, проведший за «дикарей» 30 матчей. Четвёртым россиянином в истории «Миннесоты» является Андрей Назаров, сыгравший за клуб в двух матчах.
Первый год контракта форварда «сгорит» согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин сможет поехать на матч «Миннесоты» с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится после возобновления чемпионата, но не будет принимать участие в оставшихся матчах сезона.
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