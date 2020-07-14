Бабаев ─ о Доусе в «Ак Барсе»: все увидят, что и после 35 у игроков есть место в хоккее

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал заключение однолетнего контракта с казанским «Ак Барсом».
«Мы с Найджелом очень рады подписанию контракта с Казанью. Уверен, что после сезона с Дмитрием Квартальновым все увидят, что и после 35 у игроков есть место в хоккее», ─ написал Бабаев в своём «твиттере».
35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» с 2011 по 2018 год. Также играл за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч.
В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».
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