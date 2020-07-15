Нападающий Игнат Земченко продолжит карьеру в чемпионате Франции
Российский нападающий Игнат Земченко продолжит карьеру во французской Лиге Магнуса. 28-летний форвард сменил пекинский «КРС-БСУ» на «Бриансон», информирует Eliteprospects.com.
В минувшем сезоне Земченко выступал в ВХЛ в составах трёх команд: «Молот-Прикамье», «Тамбов» и «КРС-БСУ». В общей сложности в чемпионате-2019/20 Игнат провёл 35 матчей, набрав 18 (4+14) очков при показателе полезности «+4».
Ранее Земченко выступал в КХЛ за череповецкую «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». В 253 играх в КХЛ форвард записал себе в актив 64 очка (33+31) при показателе полезности «-12» и 122 минутах штрафного времени.
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