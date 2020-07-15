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Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Егором Коробкиным

Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Егором Коробкиным
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Егором Коробкиным, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Предыдущее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля 2020 года. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

Коробкин является воспитанником «Металлурга». В минувшем сезоне форвард провёл 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи. В плей-офф нападающий принял участие в четырёх матчах, но результативными действиями не отметился.

За карьеру в КХЛ 21-летний нападающий принял участие в 26 матчах, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. В среднем Коробкин проводит на льду чуть меньше девяти минут.

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