Захаров: без участия нашего клуба в КХЛ белорусский хоккей вообще не будет развиваться

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о необходимости выступления клуба из Беларуси в КХЛ.
«Не понимаю, почему этот вопрос все муссируют. Без участия нашего клуба в КХЛ белорусский хоккей вообще не будет развиваться. Тысячу раз об этом говорил. И неважно, в каком состоянии находится команда. Да, финансирование очень слабое, но даже с этими деньгами команда может воспитывать игроков и продавать их в более богатые клубы.
Наши хоккеисты должны играть в сильных чемпионатах, тогда придёт результат и к сборной. Если команды в КХЛ от Беларуси не будет, придём к подобию украинского варианта выступления националки. Эти обсуждения нужно закрывать. Не вижу, как будет развиваться белорусский хоккей без КХЛ. Согласен, у нас есть проблемы, но в первую очередь в детском хоккее», — цитирует Захарова официальный сайт ФХРБ.
- 15 июля 2020
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