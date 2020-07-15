Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Захаров: без участия нашего клуба в КХЛ белорусский хоккей вообще не будет развиваться

Захаров: без участия нашего клуба в КХЛ белорусский хоккей вообще не будет развиваться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о необходимости выступления клуба из Беларуси в КХЛ.

«Не понимаю, почему этот вопрос все муссируют. Без участия нашего клуба в КХЛ белорусский хоккей вообще не будет развиваться. Тысячу раз об этом говорил. И неважно, в каком состоянии находится команда. Да, финансирование очень слабое, но даже с этими деньгами команда может воспитывать игроков и продавать их в более богатые клубы.

Наши хоккеисты должны играть в сильных чемпионатах, тогда придёт результат и к сборной. Если команды в КХЛ от Беларуси не будет, придём к подобию украинского варианта выступления националки. Эти обсуждения нужно закрывать. Не вижу, как будет развиваться белорусский хоккей без КХЛ. Согласен, у нас есть проблемы, но в первую очередь в детском хоккее», — цитирует Захарова официальный сайт ФХРБ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020