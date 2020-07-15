«Добро пожаловать в клуб». «Авангард» пошутил о переезде «Куньлуня» в Мытищи

Хоккейный клуб «Авангард» прокомментировал тот факт, что в предстоящем сезоне китайский «Куньлунь Ред Стар» будет проводить домашние матчи в Мытищах. Напомним, омский клуб вынужден проводить домашние матчи в Балашихе.

«Добро пожаловать в клуб», — сказано в «Твиттере» команды Боба Хартли.



14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи». До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата.



Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Курта Фрэйзера не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.