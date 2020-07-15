Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Добро пожаловать в клуб». «Авангард» пошутил о переезде «Куньлуня» в Мытищи

«Добро пожаловать в клуб». «Авангард» пошутил о переезде «Куньлуня» в Мытищи
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» прокомментировал тот факт, что в предстоящем сезоне китайский «Куньлунь Ред Стар» будет проводить домашние матчи в Мытищах. Напомним, омский клуб вынужден проводить домашние матчи в Балашихе.

«Добро пожаловать в клуб», — сказано в «Твиттере» команды Боба Хартли.

14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи». До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Курта Фрэйзера не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020