Агент Бабаев ─ о COVID-19 у Шумакова: это не первый случай заболевания у моих ребят

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова, прокомментировал тот факт, что у его клиента был выявлен коронавирус.
«У моего игрока Сергея Шумакова обнаружили COVID-19, и сейчас он находится дома в Балашихе. У игрока нет болезненных ощущений и температуры, чувствует себя хорошо и с завтрашнего дня начнёт крутить велосипед.
В ближайшие дни он пройдёт второй и третий тесты, и надеюсь, что совсем скоро вернётся на лёд в составе «Авангарда». Это не первый случай заболевания COVID-19 у моих ребят. Многие перенесли вирус на ногах, и только тесты говорят о наличии антител в организмах игроков», ─ написал Бабаев в своём «твиттере».
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности "+12". В шести матчах плей-офф Сергей набрал 7 (3+4) очков при полезности "+4".
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