У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что у нападающего омской команды Сергея Шумакова выявлен коронавирус.

«У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба.

Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона. Кроме того в ходе углублённого медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности "+12". В шести матчах плей-офф Сергей набрал 7 (3+4) очков при полезности "+4".