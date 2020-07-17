Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Директор «Трактора»: ждём от Манухова прогресса в игре, ему есть что доказывать

Директор «Трактора»: ждём от Манухова прогресса в игре, ему есть что доказывать
Хоккей 0

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал заключение годичного контракта с экс-игроком «Авангарда» Романом Мануховым.

«Сильными качествами Манухова являются катание и понимание игры, это старательный, трудолюбивый защитник. Сейчас ему 26 лет, это хороший хоккейный возраст, ждём от него прогресса в игре, ему есть что доказывать.

На данном этапе приобретений больше не планируется, но селекционная работа в любом случае продолжается», — цитирует Беляева официальный сайт „Трактора“.

В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал за „Авангард“ и принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи при показателе полезности „+6“ и 8 минутах штрафного времени. В единственном для себя матче плей-офф Манухов не отметился результативными действиями.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020