Директор «Трактора»: ждём от Манухова прогресса в игре, ему есть что доказывать

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал заключение годичного контракта с экс-игроком «Авангарда» Романом Мануховым.



«Сильными качествами Манухова являются катание и понимание игры, это старательный, трудолюбивый защитник. Сейчас ему 26 лет, это хороший хоккейный возраст, ждём от него прогресса в игре, ему есть что доказывать.



На данном этапе приобретений больше не планируется, но селекционная работа в любом случае продолжается», — цитирует Беляева официальный сайт „Трактора“.



В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал за „Авангард“ и принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи при показателе полезности „+6“ и 8 минутах штрафного времени. В единственном для себя матче плей-офф Манухов не отметился результативными действиями.