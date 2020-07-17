Бывший защитник «Авангарда» Манухов подписал контракт с «Трактором»

Российский защитник Роман Манухов пополнил состав «Трактора», сообщается в официальном «твиттере» челябинского клуба. Контракт с защитником заключён на один год.
В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал за «Авангард» и принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафного времени. В единственном матче, сыгранном в плей-офф Манухов не отметился результативными действиями.
В позапрошлом сезоне защитник выступал за «Ак Барс» и выдал лучшую для себя статистику в матчах КХЛ. В 19 матчах он набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "+3".
Ранее стало известно о переходе в «Трактор» экс-защитника московского «Динамо» Дмитрия Огурцова.
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