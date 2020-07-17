Манухов — о переходе в «Трактор»: вижу только плюсы — сменил команду, поменял обстановку

Российский защитник Роман Манухов прокомментировал подписание годичного контракта с «Трактором».



«Эмоции только положительные, во всём вижу исключительно плюсы. Сменил команду, поменял обстановку, с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе и познакомлюсь с ребятами. Многих уже знаю: с кем-то пересекался в других клубах, кого-то знаю ещё с детства по матчам за команды своего возраста.



Рад ли, что возвращаюсь на Урал (Роман Манухов родился в Екатеринбурге. — Прим. «Чемпионата»)? Да, это был один из факторов моего перехода, что дом рядом. Родственники из Екатеринбурга будут приезжать, смотреть, они уже ждут нового сезона», — цитирует Манухова официальный сайт «Трактора».



В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал за «Авангард» и принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+6» и 8 минутах штрафного времени. В одном матче плей-офф Манухов не отметился результативными действиями.

Директор «Трактора»: ждём от Манухова прогресса в игре, ему есть что доказывать