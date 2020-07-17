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Форвард «Филадельфии» Сушко арендован минским «Динамо»

Форвард «Филадельфии» Сушко арендован минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Филадельфия» объявила о переходе нападающего Максима Сушко в минское «Динамо». Об этом сообщается в официальном «твиттере» американского клуба. 21-летний белорус будет выступать в минском клубе на правах аренды.

В минувшем сезоне Сушко выступал в составе «Лихай Вэлли» в АХЛ. В дебютном для себя сезоне во второй по силе североамериканской лиге нападающий набрал в 53 матчах 21 (11+10) очко.

На драфте-2017 Сушко был выбран «Флайерз» под 107-м общим номером. За основную команду из Филадельфии он пока не сыграл ни одного матча.

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