Форвард «Филадельфии» Сушко арендован минским «Динамо»

«Филадельфия» объявила о переходе нападающего Максима Сушко в минское «Динамо». Об этом сообщается в официальном «твиттере» американского клуба. 21-летний белорус будет выступать в минском клубе на правах аренды.



В минувшем сезоне Сушко выступал в составе «Лихай Вэлли» в АХЛ. В дебютном для себя сезоне во второй по силе североамериканской лиге нападающий набрал в 53 матчах 21 (11+10) очко.



На драфте-2017 Сушко был выбран «Флайерз» под 107-м общим номером. За основную команду из Филадельфии он пока не сыграл ни одного матча.