Форвард «Рейнджерс» Какко: я настолько молод, что с моим диабетом всё нормально

Нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко заявил, что готов принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, несмотря на диабет 1-го типа и возможные осложнения в случае заболевания коронавирусом.
«Хочу играть, и я настолько молод, что с моим диабетом сейчас всё нормально. Надо только держать низким уровень сахара, и тогда всё будет хорошо», – приводит слова Какко пресс-служба НХЛ.
Помимо Какко в НХЛ выступает несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль Канадиенс») и Люк Канин («Миннесота Уайлд»). В группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, в частности Брайан Бойл из «Флориды Пантерз».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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