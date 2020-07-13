Форвард Виталий Кравцов примет участие в тренировочном лагере «Рейнджерс»

Российский форвард Виталий Кравцов примет участие в тренировочном лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Вместе с Кравцовым в состав «Рейнджерс» вызваны: Артемий Панарин, Павел Бучневич, Игорь Шестёркин и Александр Георгиев.

Минувшим летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор». Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка и вскоре попал в запас. В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в свой актив 15 (6+9) баллов.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.