Защитник Владислав Колячонок вернулся в минское «Динамо» из Северной Америки
Минское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с защитником Владиславом Колячонком. Подробности соглашения с 19-летним игроком не разглашаются.
Последние два сезона Колячонок выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Флинт Файрбердс». В сезоне-2019/20 защитник в 53 матчах набрал 33 (12+21) очка при 22 минутах штрафа и показателе полезности «+19». Минувшим летом на драфте НХЛ Владислава во втором раунде под общим 52-м номером выбрала «Флорида Пантерз» ─ это лучший показатель хоккеиста из Беларуси с 2003 года.
Старт сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. Сезон был досрочно завершён 25 марта из-за пандемии коронавируса. Перед этим «Йокерит» объявил, что отказывается принимать участие в продолжении плей-офф во время пандемии.
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