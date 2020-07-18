Джереми Рёник оспорит в суде своё увольнение с NBC

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник подал иск в Верховный суд Манхэттена на телекомпанию NBC, чтобы оспорить своё увольнение. Об этом сообщает New York Post.
С 2010 года Рёник работал на канале NBC студийным аналитиком, вёл программы NHL Live и NHL Overtime, а также работал в студии на трёх последних Олимпиадах.
В конце декабря 2019 года его отстранили от работы за высказывания в подкасте Spittin' Chiclets. Рёник рассказал, как проводил отпуск в Португалии в компании супруги и её подруги Кэтри Таппен, которая тоже работала на NBC.
Рёник провёл 20 сезонов в НХЛ. Выступал за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Финикс Койотс», «Филадельфию Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». В лиге провёл 1363 матча и набрал 1216 (513+703) очков при показателе полезности «+153». В 2002 году завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.
- 18 июля 2020
-
15:01
-
14:56
-
14:42
-
13:59
-
13:51
-
12:57
-
12:52
-
12:30
-
12:01
-
11:46
-
11:26
-
10:55
-
10:34
-
10:24
-
09:55
-
09:33
-
09:16
-
06:53
-
04:19
-
02:40
-
00:57
-
00:22
- 17 июля 2020
-
23:43
-
23:26
-
23:16
-
22:51
-
22:08
-
21:14
-
20:44
-
20:09
-
19:49
-
19:24
-
18:48
-
18:32
-
18:12