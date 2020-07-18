Джереми Рёник оспорит в суде своё увольнение с NBC

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник подал иск в Верховный суд Манхэттена на телекомпанию NBC, чтобы оспорить своё увольнение. Об этом сообщает New York Post.

С 2010 года Рёник работал на канале NBC студийным аналитиком, вёл программы NHL Live и NHL Overtime, а также работал в студии на трёх последних Олимпиадах.

В конце декабря 2019 года его отстранили от работы за высказывания в подкасте Spittin' Chiclets. Рёник рассказал, как проводил отпуск в Португалии в компании супруги и её подруги Кэтри Таппен, которая тоже работала на NBC.

Рёник провёл 20 сезонов в НХЛ. Выступал за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Финикс Койотс», «Филадельфию Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». В лиге провёл 1363 матча и набрал 1216 (513+703) очков при показателе полезности «+153». В 2002 году завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.