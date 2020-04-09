Джереми Рёник принял участие в челлендже, преодолев полосу препятствий. Видео

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник показал, чем можно заняться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен принял участие в новом челлендже, преодолев полосу препятствий.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Рёник провёл 20 сезонов в НХЛ. Выступал за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Финикс Койотс», «Филадельфию Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». В лиге провёл 1363 матча и набрал 1216 (513+703) очков при показателе полезности «+153». В 2002 году завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.