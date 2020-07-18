Малкин забросил красивую шайбу на тренировке «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился красивой заброшенной шайбой на клубной тренировке. Россиянину ассистировал форвард Джейсон Цукер.
Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Питтсбурга» в «Твиттере».
В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 18 июля 2020
-
18:41
-
18:20
-
18:04
-
17:58
-
17:52
-
17:20
-
16:56
-
16:45
-
16:38
-
15:56
-
15:44
-
15:01
-
14:56
-
14:42
-
13:59
-
13:51
-
12:57
-
12:52
-
12:30
-
12:01
-
11:46
-
11:26
-
10:55
-
10:34
-
10:24
-
09:55
-
09:33
-
09:16
-
06:53
-
04:19
-
02:40
-
00:57
-
00:22
- 17 июля 2020
-
23:43
-
23:26