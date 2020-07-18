Губернатор Челябинской области посетил новый тренировочный каток «Металлурга»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил готовящийся к пуску новый тренировочный каток «Металлурга».



«Осмотр нового спортивного объекта был проведён вместе с председателем совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и президентом ХК «Металлург» Виктором Рашниковым, министром физической культуры и спорта Челябинской области Леонидом Одером, главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым, первым вице-президентом и директором ХК «Металлург» Сергеем Ласьковым, а также с представителями подрядчика Олегом Лакницким и Дмитрием Мельниковым.



В данный момент на катке проходят пусконаладочные работы – скоро лёд будет готов принимать будущих чемпионов из ДЮСШ «Металлург», профессионалов и хоккеистов-любителей», — сказано на сайте клуба.