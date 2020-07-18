Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Губернатор Челябинской области посетил новый тренировочный каток «Металлурга»

Губернатор Челябинской области посетил новый тренировочный каток «Металлурга»
Хоккей / КХЛ 0

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил готовящийся к пуску новый тренировочный каток «Металлурга».

«Осмотр нового спортивного объекта был проведён вместе с председателем совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и президентом ХК «Металлург» Виктором Рашниковым, министром физической культуры и спорта Челябинской области Леонидом Одером, главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым, первым вице-президентом и директором ХК «Металлург» Сергеем Ласьковым, а также с представителями подрядчика Олегом Лакницким и Дмитрием Мельниковым.

В данный момент на катке проходят пусконаладочные работы – скоро лёд будет готов принимать будущих чемпионов из ДЮСШ «Металлург», профессионалов и хоккеистов-любителей», — сказано на сайте клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020