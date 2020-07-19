Финские легионеры «Сибири» прибыли в Новосибирск

Четверо финских хоккеистов «Сибири» прибыли в Новосибирск для предсезонной подготовки, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.
Пресс-служба клуба сообщила, что голкипер Харри Сятери, защитник Юрки Йокипакка, а также форварды Юусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа прибыли в город. Вместе с игроками приехал и тренер вратарей Яри Каарела, перешедший в команду из «Сочи».
«Финский легион в полном сборе подоспел», – сказано в сообщении в официальном «твиттере» «Сибири».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».
Совет директоров, на котором будет утверждён состав участников сезона-2020/2021, начнётся на следующей неделе, по его завершении состоится презентация календаря нового сезона. До конца июля клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата.
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