Бэйлен — о совете новичкам КХЛ: самое главное — научиться общаться с людьми

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о жизни в Челябинске и дал совет новичкам КХЛ.
«В Челябинске очень любят хоккей и хорошо знают игроков «Трактора». Меня узнавали на улицах, в ресторанах и торговых центрах. Сейчас я уже хорошо понимаю русскую речь, мне проще в общении, могу заказать еду, что-то купить. Люди знают, что русский не родной для меня, я могу делать ошибки, запутаться в глаголах. Но серьёзных языковых казусов со мной не случалось, ведь гугл-переводчик всегда под рукой.
Совет новичкам КХЛ? Главное — научиться общаться с людьми, быть в социуме, понимать культуру и стандарты. Я уже давно в КХЛ, знаю, как здесь всё работает. Новичкам не нужно бояться просить о помощи. У жён иностранцев есть свой крепкий союз, все поддерживают друг друга. Большинство североамериканских игроков пересекались до КХЛ, поэтому все общаются», — цитирует Бэйлена пресс-служба КХЛ.
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