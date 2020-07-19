Страка: скучаю по временам, когда играл за «Северсталь» с Трубачёвым и Бардиным

Бывший нападающий «Северстали» Йозеф Страка поделился воспоминаниями о выступлении в череповецком клубе.
«Слежу ли за клубами КХЛ? Конечно, но больше за теми, где играл. «Северсталь» в их числе. Хотел бы приехать в Череповец? С огромным удовольствием, но сейчас это нереально.
На самом деле хочу сказать, что очень скучаю по тем временам, когда играл за «Северсталь» с Трубой (Юрий Трубачёв) и Колей Бардиным. У нас вообще была классная команда. Директор, менеджер, доктор в любой момент приходили на помощь. В Череповце сильно сдружились с Ондржеем Немецом.
А болельщики… Они вообще супер! Помните, как меня звали?! Ёжик! Это было весело и классно. Я помню, Труба сыграл свой тысячный матч, меня показали на экране, и люди начали аплодировать. Я испытал тёплые чувства. Такие моменты остаются в памяти навсегда», ─ приводит слова Страки пресс-служба клуба.
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