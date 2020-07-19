Шестёркин отразил буллит от Зибанеджада на тренировке «Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» показал, как Игорь Шестёркин тренируется после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Российский голкипер во время тренировочного занятия справился с буллитом Мики Зибанеджада.
Посмотреть видео можно на странице «Рейнджерс» в «Твиттере».
В текущем сезоне Игорь Шестёркин провёл 12 игр в составе «Рейнджерс», в которых одержал 10 побед, имея 93,2% отражённых бросков и средний показатель пропущенных шайб 2,52.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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