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Шестёркин отразил буллит от Зибанеджада на тренировке «Рейнджерс»

Шестёркин отразил буллит от Зибанеджада на тренировке «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» показал, как Игорь Шестёркин тренируется после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Российский голкипер во время тренировочного занятия справился с буллитом Мики Зибанеджада.

Посмотреть видео можно на странице «Рейнджерс» в «Твиттере».

В текущем сезоне Игорь Шестёркин провёл 12 игр в составе «Рейнджерс», в которых одержал 10 побед, имея 93,2% отражённых бросков и средний показатель пропущенных шайб 2,52.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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