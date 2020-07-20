Шестёркин: физически я готов к плей-офф на все 100 процентов

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о конкуренции с Хенриком Лундквистом и Александром Георгиевым за место в основе.

«Всё зависит от меня. Я продолжаю работать. Стараюсь выкладываться на 100 процентов изо дня в день. Это будет решать тренер, и любое его решение вызовет у меня положительные эмоции. Потому что я нахожусь здесь, с командой. И буду поддерживать ребят, несмотря ни на что.

Я старался поддерживать форму во время пандемии. Занимался каждый день со своим тренером. Физически я готов на все 100 процентов. Теперь осталось привести в порядок голову и потренировать на льду правильные вещи. То, что нам потребуется. А после аварии я восстановился достаточно быстро, несмотря на травму. Первый матч получился не очень, но потом всё пошло лучше и лучше», ─ приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.