Карлсон, Хедман и Йози — претенденты на «Норрис Трофи»

Стали известны претенденты на «Норрис Трофи» — приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата в НХЛ.
Как информирует в своём «твиттере» журналист TSN Франк Серавалли, на трофей претендуют Джон Карлсон из «Вашингтон Кэпиталз», Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Роман Йози, представляющий «Нэшвилл Предаторз».
В нынешнем сезоне 30-летний Карлсон провёл 69 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил 15 шайб и отдал 60 голевых передач при показателе полезности «+12». 29-летний Хедман провёл 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 55 (11+44) баллов при показателе полезности «+27». На счету 30-летнего Йози 65 (16+49) очков в 69 матчах регулярки при показателе полезности «+22».
В прошлом сезоне лауреатом награды стал защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, а в 2017-м приз достался Хедману.
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