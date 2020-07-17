Стали известны соперники Василевского в борьбе за «Везина Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку претендентов на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. По информации, опубликованной на официальном сайте лиги, в список претендентов вошли россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), финн Туукка Раск («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»). О номинации Василевского стало известно немного ранее.



Напомним, 25-летний Василевский попадает в список претендентов на престижную награду третий сезон подряд. Победил Андрей однажды — по итогам сезона-2018/2019. Среди российских вратарей дважды награду получал Сергей Бобровский (2013, 2017).



В текущем сезоне 25-летний российский голкипер принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7. В среднем он пропускал 2,56 шайбы за игру.



В нынешнем сезоне Андрею удалось обновить клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21 матч кряду. Он стал шестым вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время как минимум 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ), а прервалась 21 февраля 2020 года в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:5).