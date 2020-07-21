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Директор «Северстали»: пришёл в клуб не деньги пилить. Готов ради него пожертвовать жизнью

Директор «Северстали»: пришёл в клуб не деньги пилить. Готов ради него пожертвовать жизнью
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал назначение руководителем клуба.

«Может, прозвучит излишне громко, но я жизнью готов пожертвовать ради клуба. По сути, я другого места работы и не видел, это и есть моя жизнь. Это моя вторая семья. Поэтому я не такой человек, который пришёл сюда деньги пилить. Чтобы потом в один прекрасный момент всё лопнуло и исчезло.

Когда я обдумывал предложение занять пост директора, моя супруга сказала: «Ты осознаёшь, какое это ответственное решение? Твоя следующая работа в лучшем случае может быть только в другом городе, в худшем – нигде».

Поэтому я понимаю, какой это был серьёзный шаг, и не намерен здесь заниматься всякой ерундой. Мне немногим более 40, жизнь только начинается. Поэтому тут всё серьёзно», — цитирует Канакова издание «Череповецкая истина».

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