Директор «Северстали»: пришёл в клуб не деньги пилить. Готов ради него пожертвовать жизнью

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал назначение руководителем клуба.



«Может, прозвучит излишне громко, но я жизнью готов пожертвовать ради клуба. По сути, я другого места работы и не видел, это и есть моя жизнь. Это моя вторая семья. Поэтому я не такой человек, который пришёл сюда деньги пилить. Чтобы потом в один прекрасный момент всё лопнуло и исчезло.



Когда я обдумывал предложение занять пост директора, моя супруга сказала: «Ты осознаёшь, какое это ответственное решение? Твоя следующая работа в лучшем случае может быть только в другом городе, в худшем – нигде».



Поэтому я понимаю, какой это был серьёзный шаг, и не намерен здесь заниматься всякой ерундой. Мне немногим более 40, жизнь только начинается. Поэтому тут всё серьёзно», — цитирует Канакова издание «Череповецкая истина».