Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Семь хоккеистов московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт «армейского» клуба.



«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно проходит тесты на коронавирус.



Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтверждёнными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды», — указано в заявлении клуба.