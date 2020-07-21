Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус
Хоккей / КХЛ 0

Семь хоккеистов московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт «армейского» клуба.

«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно проходит тесты на коронавирус.

Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтверждёнными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды», — указано в заявлении клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020