Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус
Семь хоккеистов московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт «армейского» клуба.
«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно проходит тесты на коронавирус.
Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтверждёнными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды», — указано в заявлении клуба.
- 21 июля 2020
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