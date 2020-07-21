Типпет: Макдэвид — как новенький, перерыв пошёл ему на пользу

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о форме нападающего Коннора Макдэвида.



«Думаю, что перерыв пошёл Макдэвиду на пользу. Он выглядит отдохнувшим. До паузы ему мешали травмы. Сейчас он как новенький, заряжен на результат и готов играть. Мне очень повезло, что все наши лидеры вернулись в строй и у них всё в порядке с настроем. Они хотят подготовиться. Коннор ведёт команду за собой», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».