Типпет: Макдэвид — как новенький, перерыв пошёл ему на пользу

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о форме нападающего Коннора Макдэвида.
«Думаю, что перерыв пошёл Макдэвиду на пользу. Он выглядит отдохнувшим. До паузы ему мешали травмы. Сейчас он как новенький, заряжен на результат и готов играть. Мне очень повезло, что все наши лидеры вернулись в строй и у них всё в порядке с настроем. Они хотят подготовиться. Коннор ведёт команду за собой», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 21 июля 2020
-
19:40
-
19:16
-
18:51
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:38
-
17:35
-
17:12
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
14:45
-
14:06
-
13:49
-
13:31
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:24
-
12:17
-
12:03
-
11:59
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:35
-
10:20
-
09:51
-
09:12
-
09:03
-
07:53
-
06:07
-
02:11