Артемий Панарин вошёл в тройку финалистов «Харт Трофи»

Стала известна тройка лауреатов на получение «Харт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.



В число номинантов вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.



Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Захаркин: Панарин — золотой человек, реально командный игрок