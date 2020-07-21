Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Барбашёв временно покинет расположение «Сент-Луиса» после рестарта сезона

Барбашёв временно покинет расположение «Сент-Луиса» после рестарта сезона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв временно покинет расположение команды после начала плей-офф, сообщил главный тренер клуба Крэйг Берюбе.

«Барбашёв отправится с нами в поездку. Он сыграет в выставочном матче и одной-двух встречах кругового турнира. Затем ему придётся отправиться домой, поскольку его жена ждёт ребенка. Ищу кандидатов на его позицию, поскольку им придётся играть. Когда он вернётся, снова сможет помогать нам», — приводит слова Берьюбе журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Барбашёв принял участие в 69 матчах за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» примет участие в квалификации Кубка Стэнли и сыграет по круговой системе с «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» с целью определения посева команд.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020