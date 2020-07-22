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Малкин занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии NHL Network

Малкин занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии NHL Network
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в топ-10 лучших центральных нападающих НХЛ на данный момент по версии NHL Network. Российский форвард оказался восьмым.

Первую позицию в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Третий — Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Также в топ-10 оказались Сидни Кросби («Питтсбург») Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс») и финский хоккеист русского происхождения Александр Барков («Флорида Пантерз»).

Ранее эксперты NHL Network составили рейтинг топ-10 голкиперов НХЛ на данный момент. Первое место в списке занял российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин замкнул десятку лучших

Василевский – лучший голкипер НХЛ по версии NHL Network, Худобин замкнул топ-10
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