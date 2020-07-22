Малкин занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии NHL Network

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в топ-10 лучших центральных нападающих НХЛ на данный момент по версии NHL Network. Российский форвард оказался восьмым.
Первую позицию в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Третий — Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Также в топ-10 оказались Сидни Кросби («Питтсбург») Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс») и финский хоккеист русского происхождения Александр Барков («Флорида Пантерз»).
Ранее эксперты NHL Network составили рейтинг топ-10 голкиперов НХЛ на данный момент. Первое место в списке занял российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин замкнул десятку лучших
- 22 июля 2020
-
13:52
-
13:27
-
13:15
-
12:46
-
12:41
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:28
-
11:08
-
10:39
-
10:15
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
07:22
-
06:58
-
06:16
-
00:41
- 21 июля 2020
-
23:42
-
23:01
-
22:29
-
21:50
-
21:35
-
20:49
-
19:55
-
19:40
-
19:16
-
18:51
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:38
-
17:35
-
17:12