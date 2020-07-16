Василевский – лучший голкипер НХЛ по версии NHL Network, Худобин замкнул топ-10

Эксперты NHL Network составили рейтинг топ-10 голкиперов НХЛ на данный момент. Первое место в списке занял российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин замкнул десятку лучших

Вторым стал Туукка Раск («Бостон Брюинз»), замкнул тройку лидеров Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, занявший второе место в прошлом рейтинге NHL Network, на этот раз не вошёл в топ-10.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

2. Туукка Раск («Бостон»)

3. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

4. Бен Бишоп («Даллас»)

5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)

6. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»)

7. Дарси Кемпер («Аризона Койотс»)

8. Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»)

9. Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»)

10. Антон Худобин («Даллас»).