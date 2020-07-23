Голкипер Проскуряков расторг контракт с «Югрой», проведя в клубе шесть дней

Вратарь Илья Проскуряков покинул «Югру», сообщается на официальном сайте ханты-мансийского клуба. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Отмечается, что Проскуряков продолжит карьеру в КХЛ.

Примечательно, что контракт с «Югрой» Илья подписал 17 июля. Последним клубом вратаря был ХК «Сочи». 33-летний Проскуряков пополнил состав «леопардов» в мае прошлого года. В сезоне-2019/2020 Илья защищал ворота «Сочи» в 18 матчах, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,36. Кроме того в двух матчах ворота Ильи остались на замке: у вратаря «сухари» в матчах с «Торпедо» 22 февраля (1:0 ОТ) и «Спартака» 29 декабря (1:0 ОТ).

Опытный голкипер защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» «Торпедо», «Югра» и «Сочи». В общей сложности в КХЛ Илья провёл 357 матчей, отразив 91,7% бросков при надёжности 2,27.