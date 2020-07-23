Тренер «Спартака» Федосов: клуб провёл качественную селекцию. У нас будет выбор

Владимир Федосов прокомментировал назначение на пост тренера «Спартака». Ранее российский специалист работал в сборной России, ХК МВД, московском «Динамо» и СКА.
«Некоторое время назад у меня было предложение из другого клуба, но я предпочёл немного подождать. Не хотелось менять единомышленников, людей, с которыми мы не один пуд соли вместе съели. 12 лет вместе с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем – это не шутка.
Оборона у нас возрастная, это не секрет. Кутейкину, Гончарову, Рылову, Зубареву за 30. Мы, конечно, не будем смотреть в паспорт – кто лучше готов, тот и будет играть. Найти на рынке хорошего и молодого защитника очень трудно. Как были защитники и центральные в дефиците во все времена, так и остались. Но у нас есть проверенные годами схемы игры, от них и будем отталкиваться.
Рассчитываем, что у нас в обойме будет 10-11 защитников, которых будем ротировать. Будем смотреть, кто как готов на данную минуту. Клуб провёл очень качественную селекцию. У нас будет выбор», — цитирует Федосова пресс-служба московского клуба.
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