В «Авангарде» прошёл совет директоров. Бюджет сокращён на 24%, Сушинский покинул клуб

23 июля состоялось очередное заседание совета директоров хоккейного клуба «Авангард». По итогам заседания был утверждён бюджет клуба на предстоящий сезон — проект бюджета был принят с сокращением в 24% по сравнению с сезоном-2019/2020.
Также члены совета директоров приняли программу развития молодёжного хоккея и подготовки резерва, представленную директором по развитию молодёжного хоккея Шоном Финном и ассистентом генерального менеджера Игорем Еронко. Согласно программе, уже сейчас определён широкий круг потенциальных молодых игроков системы клуба, которые к сезону-2023/2024 смогут выступать в основе главной команды. В настоящий момент в списке порядка 50 кандидатов. Совет директоров дал поручение Финну и Еронко до 1 сентября подготовить детальную программу развития для каждого игрока.
Кроме того в связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления в ХК «Авангард» принято решение об изменении организационной структуры клуба. Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть — в том числе упразднены должности президента и вице-президента. Таким образом, Максим Сушинский официально покинул «Авангард». Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу — непосредственно генеральному директору.
- 23 июля 2020
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