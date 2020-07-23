Бывшая жена Зайцева: моих детей хотят незаконно вывезти за границу, нужна помощь

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, заявила, что её несовершеннолетних дочерей хотет вывезти за границу.



«Моих детей незаконно пытаются вывезти из страны. Решение о проживании детей со мной уже вступило в силу. С прошлого года стоит запрет на вывоз детей за пределы РФ. И, несмотря на всё это, появилась проверенная информация, что Зайцевы всё же незаконно решили вывезти детей за границу. Не знаю, где сейчас находятся мои дочки, в каких условиях они живут.

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Почему, если закон сейчас на моей стороне, если действует запрет на выезд моих дочек из страны и если я их мама, происходит такое? Мне сейчас очень нужна всевозможная помощь! И только огласка может мне помочь… Если вы где-нибудь увидите моих девочек, этих людей — родителей Никиты, Никиту — сообщите мне, пожалуйста. Даже не знаю, что мне теперь делать… К сожалению, на выигранных судах дело не заканчивается», — написала Готовцева в «Инстаграме».

Бывшая жена Никиты Зайцева обратилась за помощью к журналисту Андрею Малахову