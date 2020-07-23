Бывшая жена Никиты Зайцева обратилась за помощью к журналисту Андрею Малахову

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, обратилась за помощью к журналисту телеканала «Россия» Андрею Малахову. Готовцева заявляет, что российский хоккеист не исполняет решение Мосгорсуда и не отдаёт ей детей.
«Очередной слив моей программы!!! Данная ситуация со мной происходит уже не в первый раз (!!!). Дело в том, что завтра я должна была участвовать в прямом эфире программы Андрея Малахова.
Шеф-редактор программы, который представился Владимиром, связался со мной и попросил меня об эксклюзивном интервью, в котором я должна была рассказать, что Никита не исполняет решение суда и не отдаёт мне детей, не выходит на связь и не даёт мне с ними видеться.
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Одно из обещаний Владимира заключалось в том, что участие в этой программе поможет мне предотвратить вывоз детей за границу. Поэтому я и не могла с вами поделиться этими опасениями… но!!! После общения с Зайцевыми, которое Владимир не скрывал, Владимир внезапно перестал выходить на связь.
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Обращаюсь к Андрею Малахову — не могли бы вы, пожалуйста, разобраться в ситуации и помочь понять, почему люди поступают таким образом от вашего имени, дискредитируя вашу программу и заставляя предполагать ангажированность. На предыдущей программе вы на всю страну предлагали мне помощь, сейчас мне это действительно необходимо. Пожалуйста, помогите», — написала Готовцева в «Инстаграме».
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