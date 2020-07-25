Новички ЦСКА определились с игровыми номерами, под которыми будут играть в сезоне-2019/2020, информирует пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Нападающий Никита Коростелёв будет играть под № 35, голкипер Александр Шарыченков — под № 39, защитник Дмитрий Саморуков взял № 58, нападающий Николай Голдобин — № 77, нападающий Андрей Локтионов — № 90, защитник Артём Сергеев — № 93.

Ранее ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча с «Торпедо» и московским «Динамо».

Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.