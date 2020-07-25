Новички ЦСКА определились с игровыми номерами
Новички ЦСКА определились с игровыми номерами, под которыми будут играть в сезоне-2019/2020, информирует пресс-служба клуба в «Инстаграме».
Нападающий Никита Коростелёв будет играть под № 35, голкипер Александр Шарыченков — под № 39, защитник Дмитрий Саморуков взял № 58, нападающий Николай Голдобин — № 77, нападающий Андрей Локтионов — № 90, защитник Артём Сергеев — № 93.
Ранее ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча с «Торпедо» и московским «Динамо».
Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча
- 25 июля 2020
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
12:58
-
12:47
-
12:17
-
11:55
-
11:51
-
11:27
-
10:34
-
10:15
-
10:01
-
09:54
-
09:36
-
09:22
-
00:57
-
00:47
-
00:37
- 24 июля 2020
-
23:55
-
23:23
-
22:59
-
22:52
-
22:36
-
21:58
-
21:31
-
20:59
-
20:52
-
20:43
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:00
-
18:50
-
18:36
-
17:58
Партнерский контент