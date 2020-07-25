Официальный сайт НХЛ: Василевский возглавляет рейтинг голкиперов предстоящего плей-офф

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг голкиперов, которые примут участие в престоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Рейтинг возглавил российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);
2. Туукка Раск («Бостон Брюинз»);
3. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);
5. Бен Бишоп («Даллас Старз»);
6. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»);
7. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
8. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»);
9. Сергей Бобровский («Флорида Пэнтерз») ;
10. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»).
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 25 июля 2020
-
19:32
-
18:56
-
18:35
-
17:58
-
17:54
-
17:18
-
16:58
-
16:33
-
15:58
-
15:32
-
15:01
-
14:43
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
12:58
-
12:47
-
12:17
-
11:55
-
11:51
-
11:27
-
10:34
-
10:15
-
10:01
-
09:54
-
09:36
-
09:22
-
00:57
-
00:47
-
00:37
- 24 июля 2020
-
23:55
-
23:23
-
22:59
-
22:52
-
22:36