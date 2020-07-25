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Официальный сайт НХЛ: Василевский возглавляет рейтинг голкиперов предстоящего плей-офф

Официальный сайт НХЛ: Василевский возглавляет рейтинг голкиперов предстоящего плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг голкиперов, которые примут участие в престоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Рейтинг возглавил российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);
2. Туукка Раск («Бостон Брюинз»);
3. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);
5. Бен Бишоп («Даллас Старз»);
6. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»);
7. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
8. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»);
9. Сергей Бобровский («Флорида Пэнтерз») ;
10. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»).

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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