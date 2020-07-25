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Скабелка: впечатления от работы с «Локомотивом» самые положительные

Скабелка: впечатления от работы с «Локомотивом» самые положительные
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка поделился своим мнением о работе с «железнодорожниками».

«Впечатления самые положительные. Шикарная современная база, очень хорошая инфраструктура. Есть всё для того, чтобы хорошо тренироваться и восстанавливаться. Впечатления очень позитивные.

Сбор в режиме строгой изоляции? Ребята нормально это восприняли, они даже довольны возможностью провести полноценные сборы. Команда полноценно готовится к сезону и планомерно проходит все этапы, это очень важно. Если ты готовишься к сезону, нужно чем-то пожертвовать», — сказал тренер в интервью клубному телевидению «Локомотива».

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.

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