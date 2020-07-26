Кроуфорд: не мог заниматься из опасений, что может что-то случиться с сердцем

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд рассказал, что переболел коронавирусом. Кроуфорд отказался принять участие в открытии тренировочного лагеря и объяснил решение тем, что не готов играть.
«У меня был положительный тест на COVID-19, и мне пришлось провести в карантине последние несколько недель. Первые несколько дней, когда у меня появились симптомы, были самыми тяжёлыми.
Потом стало немного легче, но я всё ещё не мог заниматься из опасений, что может что-то случиться с лёгкими или сердцем. Мы должны были проверить это прежде, чем я начал заниматься в тренажерном зале или выходить на лёд. Всё это было сделано, врачи проделали хорошую работу. И я просто рад вернуться на лёд и снова увидеть шайбу», — цитирует Кроуфорда пресс-служба клуба.
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