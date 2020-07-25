Кроуфорд пропустил тренировочный лагерь из-за коронавируса

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд пропустил большую часть тренировочного лагеря из-за заражения коронавирусом, сообщает в «Твиттере» журналист Скотт Пауэрс. Сейчас голкипер вернулся к тренировкам.
Напомним, канадский голкипер был включён в список из пяти вратарей, которые должны были принять участие в лагере команды перед серией плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз». Однако 35-летний вратарь решил не участвовать в тренировочном лагере. Он не участвовал и в добровольных тренировках на второй фазе плана возобновления сезона.
В нынешнем сезоне Кроуфорд принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 16 побед. Кори занимал место стартового голкипера в 10 последних матчах «ястребов» перед паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.
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