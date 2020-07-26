Хоккеисты «Далласа» отправились в Эдмонтон
Хоккеисты клуба НХЛ «Даллас Старз» чартерным рейсом отправились в Эдмонтон, где примут участие в квалификации Кубка Стэнли и сыграют по круговой системе с «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» с целью определения посева команд.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Далласа» в «Твиттере».
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Гурьянов тренируется в первом звене «Далласа» с Бенном и Сегином
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