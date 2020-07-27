Капризов может завтра вылететь в Канаду. Ему предстоит недельный карантин

Нападающий Кирилл Капризов может вылететь в Канаду уже завтра, 28 июля, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. Новичок «Миннесоты Уайлд» должен будет пройти недельный карантин в Эдмонтоне, прежде чем сможет присоединиться к команде.



Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона.



Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.