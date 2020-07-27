Саморуков: мой тест показал наличие антител на коронавирус, хотя я не болел с декабря

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал, почему решил вернуться в «армейский» клуб.



«Когда впервые возник вариант с КХЛ? Пару месяцев назад. В «Эдмонтоне» мне сказали, что не понимают, когда начнется новый сезон и когда закончится этот. Сидеть без работы полгода совершенно не хотелось. Тем более пока молодой, нужно как можно больше играть. Я понимал, что не могу сидеть на одном месте и ждать чуда, когда в Америке начнут играть в хоккей. Очень трудно так долго быть без игровой практики. Это как после травмы, когда ты выходишь на лед и заново учишься кататься.



Много ли знакомых переболело коронавирусом? Да, были случаи. К счастью, все в легкой форме. Я последний раз болел в декабре. У нас тогда полкоманды слегло. Думали, что грипп какой-то. В России мы с женой сдавали тест, и мой показал наличие антител в организме. Хотя симптомов у меня вообще не было, непонятно, как я мог заболеть. Просто тогда в декабре это не мог быть коронавирус», — цитирует Саморукова Sport24.