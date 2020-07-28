Тренер «Эдмонтона»: у нас не будет никаких преимуществ от плей-офф в Эдмонтоне

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт отметил, что команда не будет иметь преимущество из-за того факта, что будет проводить плей-офф в родном городе.



«Мы шутили с ребятами. Я им говорил, что в нормальной ситуации они жили бы дома и знали, как добраться до катка. Но сейчас в зоне изоляции всё устроено так, что даже наши парни не понимают, куда надо идти, в какую дверь входить. Так что мы ничем не отличаемся от всех остальных. Коробки, лёд, борта, стекло везде одинаковы. Это не считается. Я не считаю это преимуществом или наоборот. Да, мы знакомы с катком, но в остальном мы в такой же ситуации, как и другие.



Мы в одинаковых условиях с остальными командами. Сегодня мы пользуемся нашей раздевалкой, а завтра там будет другая команда. Мы готовились к этому на сборах. Перед двусторонними играми наши ребята переодевались в разных раздевалках. Пытались понять, как с этим жить. Мы говорим себе, что предстоящие матчи проведём на положении гостевой команды. Никаких особых преимуществ у нас нет. Зрителей не будет, раздевалки и тренажёрные залы будут другими. Мы находимся здесь на общих основаниях, как и все», — цитирует тренера официальный сайт лиги.