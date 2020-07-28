Джиордано: «Эдмонтон» — принципиальный соперник, напряжение будет зашкаливать

Защитник клуба «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился ожиданиями перед товарищеской встречей с «Эдмонтон Ойлерз».



«Я видел, что они сделали в зале. Выглядит действительно очень здорово. Думаю, что предстоящая игра будет очень напряжённой. Во-первых, мы встречаемся с „Ойлерз“. Это наш самый принципиальный соперник. Мы должны воспользоваться шансом и подготовиться к квалификации. Так что напряжение должно зашкаливать», — приводит слова Джиордано официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.